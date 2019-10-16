В усадьбе под Воронежем установили бюсты Альябева и Лермонтова

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-16T13:40:25+03:00

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Два новых памятника появились в исторической усадьбе под Воронежем. Бюсты композитора Александра Алябьева и поэта Михаила Лермонтова работы московского скульптора Андрея Плиева установили перед домом Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн в Репном. Открытие памятников состоялось в день 205-летия Лермонтова.

фото govvrn.ru

Композитор Александр Алябьев, автор знаменитого "Соловья", жил в усадьбе Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн несколько лет – гостил у сестры Варвары Алябьевой, которая была замужем за владельцем имения Николаем Шатиловым. А Михаил Лермонтов был знаком с племянницей Александра Алябьева - Софьей Сталь фон Гольштейн. Поэт служил в эскадроне, которым командовал ее супруг, и в стихах отразил отношение юных офицеров к Софье Николаевне, обыграв фамилию баронов Сталь фон Гольштейн: «Но иной, не бранной сталью мысли юноши полны…».

Портрет Алябьева в усадьбе.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ноты Алябьева в усадьбе.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Портрет Алябьева, а также ноты композитора украшают интерьер усадьбы сегодня. Восстановление усадьбы проходило при участии Татьяны Гордеевой. Усадебный комплекс семьи Лосевых- Шатиловых- Сталь фон Гольштейн, состоящий из храма, господского дома и парка, был основан на левом берегу реки Усманка в первой половине XVIII века. Ремонтно-реставрационные работы проводились с 2010 года по 2013 год. В настоящее время усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.

Усадьба в Репном.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мне кажется, правильным решением было открыть здесь школу для одаренных детей. Потому что дети, которые находятся на этой территории, получая дополнительные знания по предметам, им интересным, еще и пропитываются этой красотой и духовностью, - отметил на церемонии глава региона Александр Гусев.

Открытие памятников посетили представители воронежской культурной общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU