2019-10-16T10:24:03+03:00
Общество

Владелец перепланированной квартиры в воронежском доме отказался впустить инспекторов ГЖИ

Пришлось обращаться в суд
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Жительница многоквартирного дома на улице Челюскинцев, 80 узнала, что в нежилой квартире на первом этаже проведена перепланировка. Женщина обратилась в государственную жилинспекцию с просьбой провести проверку законности перепланировки.

Инспектор запросил у мэрии сведения о проведенной перепланировке. В ответе управление административно-технического контроля сообщило, что нежилое помещение площадью 313,4 кв. м разделено перегородками на несколько независимых помещений с организацией отдельных входов. Также внутри демонтирована ненесущая перегородка, а часть оконных проемов заложена газосиликатными блоками.

Однако в назначенный день владелец офисов на проверку не явился, документы не предоставил и отказался впустить внутрь проверяющих. ГЖИ обратилась в суд с иском, в котором просила обязать владельца помещения обеспечить доступ для обследования. Суд иск поддержал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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