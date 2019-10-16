Владельцы офисов в многоэтажках Воронежа задолжали за капремонт больше 102 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-16T09:16:11+03:00

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Воронежские владельцы офисов в многоквартирных домах задолжали фонду капитального ремонта больше 102 миллионов рублей. В октябре региональный оператор начал активно взыскивать с должников деньги и направил мировым судьям и в арбитражный суд более 7,3 тысяч исков. Среди неплательщиков 6,9 тысяч физических лиц и 182 юридических лица.

- Должники – физические и юридические лица – уже погасили долг перед региональным оператором как в добровольном, так и принудительном порядке на сумму более 58,6 млн рублей, - рассказали в пресс-службе Фонда капремонта Воронежской области. - В прошлом году мы взыскали с неплательщиков взносов 120 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU