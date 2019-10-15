Под Воронежем главный бухгалтер прикарманила 5,2 миллиона рублей из сельской казны

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-15T18:47:56+03:00

Она перевела их на счет бизнесмена, а тот отдавал деньги ей

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В селе Девица Семилукского района главный бухгалтер весьма вольно обращалась с сельской казной. По данным следствия, с 2016 по 2018 годы она придумывала несуществующие договоры оказания услуг и поставки товаров и под этим предлогом перечисляла деньги индивидуальному предпринимателю. А бизнесмен отдавал деньги ей, очевидно тоже не бескорыстно. В итоге за три года таким образом женщина присвоила 5,2 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», - рассказали в прокуратуре Семилукского района. - Главному бухгалтеру грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Ход расследования взят на контроль нашими сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU