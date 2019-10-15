2019-10-15T18:15:56+03:00
Происшествия

Воронежца расстреляли прямо у офиса

Причем сделал это его коллега
Юрий КОЗЛОВ
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Расстрелявшего коллегу мужчину задержали.Расстрелявшего коллегу мужчину задержали.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 14 октября, давний конфликт между сослуживцами фирмы в селе Ямное Рамонского района, занимающейся продажами автомобильных масел, едва не закончился трагедией. 38-летний воронежец, терпевший нападки своего коллеги, как только они пришли на работу, около восьми утра, предложил поговорить по-мужски и выяснить все разногласия. Они вышли из офиса, однако вместо нормального разговора получился расстрел. Агрессивный коллега выхватил пистолет и выстрелил оппоненту в ногу и в пах. Началась драка, подбежали другие работники и выхватили оружие у стрелявшего мужчины и вызвали полицию. Раненого отвезли в Рамонскую районную больницу.

- Нападавшего задержали, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Есть масса свидетелей этой «разборки», поэтому ему не было смысла отпираться. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» (до двух лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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