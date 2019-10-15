Воронежцев предупредили об отключении телевидения и радио

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-15T17:40:12+03:00

Восемь часов придется обойтись без большей части теле и радиоканалов. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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В воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) предупредили о профилактике на телевизионной башне. Из-за этого в среду, 16 октября, с 9 до 17 часов нельзя будет посмотреть пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, аналоговые телеканалы Че, Ю, Матч Страна, Дисней, ТНТ, ТНТ4, РЕН ТВ, СТС. Также невозможно будет послушать радио, которое транслируют с нашей телебашни.

Подробная информация о профилактических работах указана на сайте смотрицифру.рф в разделе «кратковременные отключения трансляции». Вопросы по временному отключению можно задавать по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU