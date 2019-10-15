2019-10-15T17:40:12+03:00
Общество

Воронежцев предупредили об отключении телевидения и радио

На телебашне пройдут профилактические работы
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Восемь часов придется обойтись без большей части теле и радиоканалов.Восемь часов придется обойтись без большей части теле и радиоканалов.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) предупредили о профилактике на телевизионной башне. Из-за этого в среду, 16 октября, с 9 до 17 часов нельзя будет посмотреть пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, аналоговые телеканалы Че, Ю, Матч Страна, Дисней, ТНТ, ТНТ4, РЕН ТВ, СТС. Также невозможно будет послушать радио, которое транслируют с нашей телебашни.

Подробная информация о профилактических работах указана на сайте смотрицифру.рф в разделе «кратковременные отключения трансляции». Вопросы по временному отключению можно задавать по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем главный бухгалтер прикарманила 5,2 миллиона рублей из сельской казны
Воронежца расстреляли прямо у офиса
В Воронеже появится суперполиклиника с бассейнами за 2,5 миллиарда рублей
Воронежец прирезал обидчика жены
В Воронеже выступят медведи знаменитой династии Филатовых
В Воронеже в ближайшее время перенесут две остановки на Московском проспекте
"Джазовая провинция-2019" устроит воронежцам танцевальную вечеринку в клубе
В Воронеже стал известен список 25 аварийных домов, которые расселят в ближайшие шесть лет
Воронежский брейу-дансер Бамблби завоевал «бронзу» на Всемирных городских играх в Будапеште
В Воронеже пройдут пожарные учения в ТРЦ «Левый берег» и кукольном театре
Региональный почетный знак «Служение и долг» смогут получить представители местного самоуправления
В Воронеже нашли четвертого резидента воронежской особой зоны «Центр»
В Воронеже снова пропала 16-летняя девочка
За сутки мошенники вытянули у воронежцев миллион рублей
В Воронеже заработает второй многоканальный телефон по проблемам коммуналки
Теперь официально: в Воронеже окончательно утвердили дату подорожания проезда
В Воронеже разбитый несколькими инсультами отец зарезал сына
Воронежский Камерный театр объявил охоту за кукольными головами
Контрольно-счетная палата проверит эффективность платных парковок в Воронеже
В Воронежской области грузовик врезался в иномарку: двое погибших
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Воронежцам показали почти готовый к работе крематорий
В Воронежской области рецидивиста, зарезавшего брата из-за сигарет, посадили на 11 лет
В Воронежской области переселение граждан из аварийного жилья ведется с опережением графика