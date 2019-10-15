2019-10-15T16:47:38+03:00
Происшествия

Воронежец прирезал обидчика жены

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Ярослав ИВАНОВ
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Пьянки до добра не доводят. Одна такая «вечеринка» на улице Перхоровича довела 48-летнего воронежца до тюрьмы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Компания выпивала. Потом слово за слово 36-летний мужчина повздорил, а потом и подрался с женой хозяина квартиры. Тогда за даму вступился муж и ударил обидчика ножом в живот. Потерпевший оказался на больничной койке, а подозреваемый – в полиции. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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