Воронежец прирезал обидчика жены

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-15T16:47:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Пьянки до добра не доводят. Одна такая «вечеринка» на улице Перхоровича довела 48-летнего воронежца до тюрьмы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Компания выпивала. Потом слово за слово 36-летний мужчина повздорил, а потом и подрался с женой хозяина квартиры. Тогда за даму вступился муж и ударил обидчика ножом в живот. Потерпевший оказался на больничной койке, а подозреваемый – в полиции. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU