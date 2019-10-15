В Воронеже выступят медведи знаменитой династии Филатовых

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-15T16:32:16+03:00

Представления пройдут с 26 октября по 1 декабря

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С 26 октября в столице Черноземья начинаются гастроли всемирно известного цирка Филатовых. Легендарная династия цирковых артистов со 180-летней историей в лице представителей пятого поколения Александра и Валентины Филатовых представит новую программу.

Воронежских зрителей ждут загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», большое шоу аргентинских попугаев, групповой номер акробатов на русской палке, сложнейший эквилибр, номера воздушных гимнастов без страховки, канатоходцев на проволоке и акробатической пары «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермэна с 6-метровой высоты!

Гвоздем представления станет всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк». На манеж выйдет 15 хищников - медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах. Будет и знаменитый медвежий бокс.

Также в программе выступают арктические лайки, пони, белоснежные голуби, большое количество экзотических животных – австралийские розовые пеликаны, носухи, ламы, верблюды, дикобразы.

Шоу сопровождается супер-современным световым, лазерным оформлением и собственным балетом. Художественный руководитель - Народная артистка России Татьяна Филатова.

ИСТОЧНИК KP.RU