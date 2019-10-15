В Воронеже в ближайшее время перенесут две остановки на Московском проспекте

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-15T17:13:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже перенесут две остановки на Московском проспекте – на Политехе и проспекте Труда. Там уже установили новые остановочные павильоны.

- Остановку «Политехнический институт» в направлении центра города перенесли к «Палаццо». Собирались заняться этим еще с 2013 года, но мешали действующие железнодорожные рельсы, сейчас их ликвидировали. Перенос сделан для удобства и повышения безопасности движения. Дело в том, что поворачивающие на Московский проспект с улицы Электросигнальная машины сразу упираются в остановку, где скопление автобусов, создается постоянно аварийная ситуация. Для ее исключения это и сделано, - сообщили в мэрии Воронежа. - По той же причине переносится остановка «Проспект Труда» буквально на 50 метров в сторону центра – чтобы поворачивающие на Московский проспект с проспекта Труда машины не упирались в скопление маршруток и людей.

Пока нововведения не вступили в действие, ведутся подготовительные работы. Тем временем, воронежские вандалы успели разрисовать плексиглас корявыми граффити.

ИСТОЧНИК KP.RU