В Воронеже стал известен список 25 аварийных домов, которые расселят в ближайшие шесть лет

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-15T15:33:26+03:00

Люди из домов на улице Пирогова и Машиностроителей получат жилье уже в ближайшее время

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Стал известен список 25 аварийных домов Воронежа, подлежащих расселению до 2025 году. Он был утвержден областной Думой.

15 жителей дома № 58 на улице Пирогова с печным отоплением, признанным аварийным в 2012 году, переедут в новый микрорайон в Шилово в ближайшее время. Также скоро новоселье отпразднуют 84 человека из дома № 44 по улице Машиностроителей.

В 2020 году расселят следующие дома:

улица Ленинградская, 64 (47 жильцов);

улица Дорожная, 26 (30);

улица 20-летия Октября, 34 (23).

В 2021 году новоселье отпразднуют 79 жильцов дома № 12 на переулке Серафимовича.

В 2022 году запланированы к расселению два адреса:

переулок Советский, 4 (65 жильцов);

улица Силикатная, 12 (29).

В 2023 году программа переселения более обширная. Новые квартиры получат жители десяти аварийных домов:

переулок Богдана Хмельницкого, 9 (99 жильцов);

улица Богдана Хмельницкого, 30 (94);

улица Богдана Хмельницкого, 29а (39);

улица Революции 1905 года, 4 (65);

улица Кулибина, 11 корпус Б (29);

переулок Солнечный, 9 (28);

улица Майская, 6 (23);

улица 45 Стрелковой Дивизии, 10 (22);

улица Матросова, 125 (20);

улица Майская, 4 (19).

В 2024 году расселят пять домов:

улица Электросигнальная, 4 (172 жильца);

улица Черняховского, 10 (34);

улица 45 Стрелковой дивизии, 12 (23);

улица Майская, 8 (20);

улица Революции 1905 года, 14 (5).

И, наконец, в 2025 году дойдет очередь до следующих развалюх:

проспект Труда, 95 (39 жильцов);

улица Солнечная, 24 (30).

ИСТОЧНИК KP.RU