В Воронеже стал известен список 25 аварийных домов, которые расселят в ближайшие шесть лет
Стал известен список 25 аварийных домов Воронежа, подлежащих расселению до 2025 году. Он был утвержден областной Думой.
15 жителей дома № 58 на улице Пирогова с печным отоплением, признанным аварийным в 2012 году, переедут в новый микрорайон в Шилово в ближайшее время. Также скоро новоселье отпразднуют 84 человека из дома № 44 по улице Машиностроителей.
В 2020 году расселят следующие дома:
улица Ленинградская, 64 (47 жильцов);
улица Дорожная, 26 (30);
улица 20-летия Октября, 34 (23).
В 2021 году новоселье отпразднуют 79 жильцов дома № 12 на переулке Серафимовича.
В 2022 году запланированы к расселению два адреса:
переулок Советский, 4 (65 жильцов);
улица Силикатная, 12 (29).
В 2023 году программа переселения более обширная. Новые квартиры получат жители десяти аварийных домов:
переулок Богдана Хмельницкого, 9 (99 жильцов);
улица Богдана Хмельницкого, 30 (94);
улица Богдана Хмельницкого, 29а (39);
улица Революции 1905 года, 4 (65);
улица Кулибина, 11 корпус Б (29);
переулок Солнечный, 9 (28);
улица Майская, 6 (23);
улица 45 Стрелковой Дивизии, 10 (22);
улица Матросова, 125 (20);
улица Майская, 4 (19).
В 2024 году расселят пять домов:
улица Электросигнальная, 4 (172 жильца);
улица Черняховского, 10 (34);
улица 45 Стрелковой дивизии, 12 (23);
улица Майская, 8 (20);
улица Революции 1905 года, 14 (5).
И, наконец, в 2025 году дойдет очередь до следующих развалюх:
проспект Труда, 95 (39 жильцов);
улица Солнечная, 24 (30).
ИСТОЧНИК KP.RU