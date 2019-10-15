2019-10-15T14:48:01+03:00
Экономика

В Воронеже нашли четвертого резидента воронежской особой зоны «Центр»

Им станет завод по производству перфорированного металла
Ярослав ИВАНОВ
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На заседании экспертного совета по особым экономическим зонам Воронежской области утвердили четвертого резидента ОЭЗ «Центр». Им станет завод по производству перфорированного металла «Перфоград».

Предприятие планирует создать современное производство по выпуску металлопродукции широкого применения для нужд энергетического комплекса, АПК, строительной, нефтегазовой отраслей с цифровизацией процессов металлообработки, резки, гибки, покраски. Инвестиционный проект оценили в 365 млн рублей. Предполагается, что работа завода будет ориентирована в том числе на экспорт – страны дальнего зарубежья, Европы, Азии. Завершающую очередь производства планируют запустить к середине 2023 года.

На заводе будет 22 рабочих места, а средняя заработная плата составит около 38 тысяч рублей.

За 10 лет предприятие планирует перечислить в бюджетную систему 107 млн рублей налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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