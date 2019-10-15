2019-10-15T14:33:27+03:00
Происшествия

В Воронеже снова пропала 16-летняя девочка

О ее местонахождении ничего неизвестно с 12 октября
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают 16-летнюю Валерию Стрельцову. Девочка ушла из магазина «Красное и белое» на улице Богдана Хмельницкого, 50Б, пока ее родители расплачивались на кассе, 12 октября. С этого момента о ее местонахождении ничего неизвестно. Информацию о начала поисков разместили в группе поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.

В день пропажи девочка была в розовой шапке, розовом снуде, розовой куртке, черных кроссовках и синих джинсах. С собой она взяла рюкзак темного цвета.

Всех, кто слышал или знает что-либо о местонахождении Валерии Стрельцовой, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

Напомним, в августе этого года ребенок уже уходил из дома. Тогда девочка ушла гулять с собакой и не вернулась. На следующий день прохожие увидели школьницу, похожую по приметам, у «Галереи Чижова» и позвонили поисковикам. Вскоре к торговому центру подъехали волонтеры, сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска. Оказалось, что это та самая пропавшая. Девочку отвезли домой. Где она пропадала всю ночь, осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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