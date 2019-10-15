За сутки мошенники вытянули у воронежцев миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-15T14:05:50+03:00

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За 14 октября десять жителей Воронежской области стали жертвами мошенников. Многие продолжают попадаться на предложения «защиты банковских карт», непривлечении к уголовной ответственности, а также мнимые услуги и куплю-продажу товаров в интернете. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около одного миллиона рублей.

47-летний мужчина нашел в интернете объявление о трудоустройстве в Уральском федеральном округе. Связался с «работодателем», его обнадежили, что готовы принять на работу и частично оплатить перелет к месту назначения. Мошенник сообщил, что забронировал авиабилеты и для внесения доплаты необходимо перейти по определенной ссылке и ввести данные банковской карты. Следуя инструкциям злоумышленника, воронежец лишился более 11 тысяч рублей, они исчезли с карты. На этом связь со лже-работодателем прервалась.

Так что будьте бдительны, тщательно проверяйте информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU