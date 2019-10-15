В Воронеже заработает второй многоканальный телефон по проблемам коммуналки
В связи с началом отопительного сезона в Воронеже резко увеличилась нагрузка на многоканальный телефон управления воронежских УК. Жильцы многоквартирных домов зачастую не могут дозвониться до коммунальных служб: все линии заняты.
Поэтому управление УК приняло решение о подключении второго многоканального номера: (473) 202-3-803. Звонки на него, как и на первый номер (473)200-8-300, принимаются круглосуточно без перерывов и выходных.
- Можно сообщать не только о проблемах, связанных с отоплением, но и по содержанию общедомового имущества в целом, - отметили в пресс-центре ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU