2019-10-15T13:46:04+03:00
Общество

В Воронеже заработает второй многоканальный телефон по проблемам коммуналки

Сообщать о проблемах можно в круглосуточном режиме
Елена ФЕДЯШЕВА
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В связи с началом отопительного сезона в Воронеже резко увеличилась нагрузка на многоканальный телефон управления воронежских УК. Жильцы многоквартирных домов зачастую не могут дозвониться до коммунальных служб: все линии заняты.

Поэтому управление УК приняло решение о подключении второго многоканального номера: (473) 202-3-803. Звонки на него, как и на первый номер (473)200-8-300, принимаются круглосуточно без перерывов и выходных.

- Можно сообщать не только о проблемах, связанных с отоплением, но и по содержанию общедомового имущества в целом, - отметили в пресс-центре ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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