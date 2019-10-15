Воронежский Камерный театр объявил охоту за кукольными головами

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-15T13:21:26+03:00

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Довольно необычный призыв о помощи разместил Воронежский Камерный театр в своей группе в соцсети «Вконтакте». Администрация просит горожан подарить ему кукол – пупсов или кукольные головы.

- Размер с состояние не важны, - пишут авторы обращения. – Главное – пупс должен быть резиновый.

Такое множество пупсов необходимо для новой постановки, объясняют в Камерном. Если вам есть чем поделиться, пишите в сообщениях группы Воронежского Камерного театра или обращайтесь к реквизитору Римме.

ИСТОЧНИК KP.RU