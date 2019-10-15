2019-10-15T13:21:26+03:00
Общество

Воронежский Камерный театр объявил охоту за кукольными головами

Пупсы нужны для новой постановки
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Скрин страницы сообщества "Воронежский Камерный театр" соцсети "Вконтакте"Скрин страницы сообщества "Воронежский Камерный театр" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Довольно необычный призыв о помощи разместил Воронежский Камерный театр в своей группе в соцсети «Вконтакте». Администрация просит горожан подарить ему кукол – пупсов или кукольные головы.

- Размер с состояние не важны, - пишут авторы обращения. – Главное – пупс должен быть резиновый.

Такое множество пупсов необходимо для новой постановки, объясняют в Камерном. Если вам есть чем поделиться, пишите в сообщениях группы Воронежского Камерного театра или обращайтесь к реквизитору Римме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Джазовая провинция-2019" устроит воронежцам танцевальную вечеринку в клубе
В Воронеже стал известен список 25 аварийных домов, которые расселят в ближайшие шесть лет
Воронежский брейу-дансер Бамблби завоевал «бронзу» на Всемирных городских играх в Будапеште
В Воронеже пройдут пожарные учения в ТРЦ «Левый берег» и кукольном театре
Региональный почетный знак «Служение и долг» смогут получить представители местного самоуправления
В Воронеже нашли четвертого резидента воронежской особой зоны «Центр»
В Воронеже снова пропала 16-летняя девочка
За сутки мошенники вытянули у воронежцев миллион рублей
В Воронеже заработает второй многоканальный телефон по проблемам коммуналки
Теперь официально: в Воронеже окончательно утвердили дату подорожания проезда
В Воронеже разбитый несколькими инсультами отец зарезал сына
Контрольно-счетная палата проверит эффективность платных парковок в Воронеже
В Воронежской области грузовик врезался в иномарку: двое погибших
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Воронежцам показали почти готовый к работе крематорий
В Воронежской области рецидивиста, зарезавшего брата из-за сигарет, посадили на 11 лет
В Воронежской области переселение граждан из аварийного жилья ведется с опережением графика