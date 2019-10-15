2019-10-15T11:56:49+03:00
Общество

Воронежцам показали почти готовый к работе крематорий

Он расположен возле Юго-Западного кладбища [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Так выглядит воронежский крематорий. Судя по всему, он скоро заработает.Так выглядит воронежский крематорий. Судя по всему, он скоро заработает.Фото: ПАО «Воронежское похоронное бюро».
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Появилось фото крематория, почти построенного на улице 9 Января возле Юго-Западного кладбища. Это обычное одноэтажное здание, больше похожее не на «дом вечного сна», а на простой офис.

- К крематорию уже подвели и подключили все коммуникации. Все готово к открытию и внутри здания, уже установили оборудование для кремации, закупленное в Чехии. В похоронном бюро уверяют, что вредных выбросов в атмосферу не будет. Сжигание тела и уборка вредных примесей и дыма будет занимать около часа, - рассказали в ПАО «Воронежское похоронное бюро».

Для клиентов сделали парковку. Перед крематорием разобьют газоны. Сейчас работают над входной группой, она будет облицована гранитными плитами. Также оборудуют колумбарий (хранилище урн с прахом после кремации),

После окончания всех работ посетит инспекция государственного строительного надзора. Если чиновники дадут «добро», крематорий откроют уже в начале 2020 года.

Строительство крематория вызвало бурный протест жителей кварталов «Скандинавия» и «Новый Бомбей». Дело в том, что расстояние от домов до крематория – менее километра. Естественно, у людей нет желания видеть изо дня в день траурные церемонии. К тому же они не верят, что не будет никаких вредных выбросов. Тем не менее логичное мнение о том, что крематорий могли бы возвести и где-нибудь за городом, в безлюдном месте, никто во внимание не принял.

Саму необходимость этого учреждения никто не оспаривает. Единственное пока еще официально открытое кладбище -Березовское, но и оно скоро будет заполнено. На остальных погостах уже сейчас во многих местах трудно пройти между могилами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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