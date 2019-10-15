В Воронежской области рецидивиста, зарезавшего брата из-за сигарет, посадили на 11 лет

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-15T11:08:17+03:00

До этого он отбывал срок за избиение человека до смерти [фото]

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Суд вынес решение по уголовному делу редкого мерзавца. 47-летний жителя села Народное Терновского района зарезал брата. Конфликт между родственниками начался из-за пустяка. 13 июня рецидивист, много раз сидевший, в том числе за избиение, закончившееся смертью его жертвы и недавно освободившийся, дал брату денег, чтобы тот купил сигареты. Однако 44-летний мужчина вернулся домой «пустой». Старший брат, недолго думая, схватил нож и несколько раз ударил родного человека в область сердца. Тот умер.

- На предварительном следствии житель Терновского района вину в убийстве брата признал частично. Его разоблачают показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, - сообщил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.

Суд приговорил рецидивиста к 11 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU