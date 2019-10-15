В Воронежской области в ДТП пострадали два маленьких мальчика

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-15T10:50:55+03:00

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В понедельник, 14 октября, в 1.50 у дома № 155 на улице 1 мая Калача случилось ДТП. Водитель «семерки», 55-летний житель Петропавловского района, выехал на встречную полосу и там столкнулся с «Рено-Симбол». За рулем иномарки сидела 26-летняя девушка из Калачеевского района.

- В аварии пострадали пассажиры «Рено» - мальчики 2 и 7 лет. Они получили незначительные травмы, тем не менее их отвезли в больницу, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Детей перевозили в специальных автокреслах. Это помогло избежать более серьезных травм. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU