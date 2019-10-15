Мэрия Воронежа анонсировала повышение средней зарплаты горожан в 2020-м до 40 тыс

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-15T09:50:48+03:00

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На совещании в мэрии Воронежа 14 октября руководитель городского управления экономики Татьяна Дьяченко рассказала о социально-экономическом развитии столицы Черноземья. По сообщению чиновницы, сегодня на трудовом рынке Воронежа наблюдается относительно невысокий уровень безработицы. И по прогнозам на 2020 год, регистрируемая безработица не превысит 1%. А номинальная среднемесячная заработная плата горожан в следующем году увеличится на 7,5 % и составит 40 746 рублей.

- Это немного выше темпов роста по стране (5,8 %) и нашей области (7,1%). Губернатором и главой города нам поставлена задача обеспечить повышение заработной платы работникам организаций до среднеотраслевого уровня. Это касается всех сфер и отраслей, - отметила Татьяна Дьяченко.

ИСТОЧНИК KP.RU