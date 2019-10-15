Усадьба под Воронежем попала в Топ-10 самых заброшенных
Усадьба Веневитиновых и Чоколовых в Воронежской области заняла седьмую строчку в рейтинге самых интересных из заброшенных объектов страны. Об этом сообщили аналитики Tvil.ru.
Старинная усадьба на берегу Дона в селе Горожанка Рамонского района, когда-то принадлежавшая Веневитиновым, сейчас находится в ужасном состоянии. От комплекса остались барский дом с ротондой, храм, фонтан начала 20 века, амбар, а также остатки сада и парка.
Архивное фото усадьбы Веневитиновых-Чоколовых.
Усадьбу заложил Алексей Веневитинов. Потом в конце 19 века она перешла к Екатерине Веневитиновой, которая вышла замуж за столичного инженера-путейца Семена Чоколова. Чоколовы реконструировали усадьбу: перед домом сделали фонтан, построили амбар, службы, расширили сад. У них работал конный завод по разведению рысистых пород лошадей и школа-мастерская по изготовлению ковров, кружев, мебели, керамики.
После революции на территории усадьбы была коммуна для беспризорных детей, а в 30-е годы - дом отдыха для работников пищевой промышленности. В 1943-м после освобождения Воронежа, в Горожанке открыли специальный детский дом для детей командиров РККА, погибших на фронте.
Первые позиции Топ-10 самых интересных заброшенных усадеб страны занимают усадьба Демидова в Санкт-Петербурге, Максимова дача в Севастополе, усадьба Врангелей в Ленинградской области и усадьба Пасхалова в Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU