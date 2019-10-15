2019-10-15T09:30:20+03:00
Звезды

Усадьба под Воронежем попала в Топ-10 самых заброшенных

Дом Веневитиновых-Чоколовых превращается в развалины
Ярослав ИВАНОВ
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Усадьба Веневитиновых-Чоколовых в Горожанке. фото Сергея Соболева.Усадьба Веневитиновых-Чоколовых в Горожанке. фото Сергея Соболева.
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Усадьба Веневитиновых и Чоколовых в Воронежской области заняла седьмую строчку в рейтинге самых интересных из заброшенных объектов страны. Об этом сообщили аналитики Tvil.ru.

Старинная усадьба на берегу Дона в селе Горожанка Рамонского района, когда-то принадлежавшая Веневитиновым, сейчас находится в ужасном состоянии. От комплекса остались барский дом с ротондой, храм, фонтан начала 20 века, амбар, а также остатки сада и парка.

Архивное фото усадьбы Веневитиновых-Чоколовых.

Архивное фото усадьбы Веневитиновых-Чоколовых.

Усадьбу заложил Алексей Веневитинов. Потом в конце 19 века она перешла к Екатерине Веневитиновой, которая вышла замуж за столичного инженера-путейца Семена Чоколова. Чоколовы реконструировали усадьбу: перед домом сделали фонтан, построили амбар, службы, расширили сад. У них работал конный завод по разведению рысистых пород лошадей и школа-мастерская по изготовлению ковров, кружев, мебели, керамики.

После революции на территории усадьбы была коммуна для беспризорных детей, а в 30-е годы - дом отдыха для работников пищевой промышленности. В 1943-м после освобождения Воронежа, в Горожанке открыли специальный детский дом для детей командиров РККА, погибших на фронте.

Первые позиции Топ-10 самых интересных заброшенных усадеб страны занимают усадьба Демидова в Санкт-Петербурге, Максимова дача в Севастополе, усадьба Врангелей в Ленинградской области и усадьба Пасхалова в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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