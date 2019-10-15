Мандельштамфест-2019 пройдет в Воронеже в конце декабря

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-15T08:33:33+03:00

А продажа билетов на мероприятия форума начнется с 17 октября

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Худрук Воронежского Камерного театра Михаил Бычков объявил даты третьего Мандельштамфеста. Форум поэтического искусства, существующий в формате биеннале (то есть проходит раз в два года), в 2019-м состоится с 20 по 22 декабря.

Фестиваль знакомит воронежцев с поэтическим искусством в различных его проявлениях. Часть программы традиционно посвящена творчеству Осипа Мандельштама, который в 1934-1937 годах находился в ссылке в Воронеже.

В программе третьего Мандельштамфеста – спектакли, концерты, поэтические вечера, лекции, кинопоказы. Подробную программу мы опубликуем в ближайшее время. Продажа билетов на платные и регистрация на бесплатные мероприятия начнется 17 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU