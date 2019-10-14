Стильный коктейль: Олег ЛСП собрал в Воронеже 1500 поклонников

14 Окт. 23:54 2019-10-15T00:05:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Бармен, смешай моей даме ваш самый жестокий коктейль! 13 октября в Воронеже со своей группой зажигал Олег ЛСП. Музыкант собрал в Event Hall около 1500 поклонников.

ЛСП в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛСП в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Костюм в стразах, рубашка с авангардным принтом в кляксах и фирменный чуб – до невозможности стильный Олег и концерт отыграл также стильно. Классная клубная музыка, неоновая видео-графика, пара «спасибо» и ничего лишнего. Он поет и зачитывает легко, смешивая в своих композициях инди, драм-н-бэйс, трэп и хип-хоп.

Олег ЛСП в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Олег ЛСП в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Девчонки так скандировали «Олег-Олег», что уже к середине концерта сорвали голоса под «Золотого мальчика», «Холостяка», «Парень с блока» и «Коктейль». И не хотели отпускать группу, когда музыканты покинули сцену спустя час.

ЛСП в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛСП в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы группа вернулась, давайте займемся упражнением по артикуляции, повторяем: Эл-Эс-Пэ, Эл-Эс-Пэ, Эл-Эс-Пэ, - на все лады предложил поклонникам «динамик». И после пятиминутного скандирования зрителями названия группы на все лады, музыканты снова вышли на сцену – чтобы сыграть убойный сет из хитов «Тело», «МЛД», «За бортом», «Синее». Олег даже музыкантов представил стильно.

- Он лучший! – восхищались фанатки после концерта, сметая мерч в фойе.

ЛСП в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Олег ЛСП в конце концерта устроил воронежцам минеральный дождь.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛСП в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛСП в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU