Петр Мамонов приедет в Воронеж с творческим вечером

СЕГОДНЯ 21:35 2019-10-14T21:35:36+03:00

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14 ноября в столицу Черноземья снова приедет Петр Мамонов. Артист встретится со своими поклонниками в формате свободного творческого вечера. Петр Николаевич любит общаться со зрителями без всякой дистанции, глаза в глаза. Он говорит о самом личном и самом важном, при этом достигает невиданных высот обобщения. И не только говорит, а еще и поет, читает отрывки своих произведений и отвечает на вопросы. Несмотря на "сидячий" формат вечера, его драйву позавидует любой панк-концерт.

Напомним, ранее организаторы планировали в Воронеже спектакль Петра Мамонова «Как я читал Святого Исаака Сирина». Но после перенесенной артистом операции поменяли формат.

- Замена произошла по просьбе самого Петра Мамонова. Он чувствует в себе силы и веру, чтобы приехать в Воронеж после почти четырехлетнего перерыва, но полноценный спектакль сыграть ему будет сложно, а вот поговорить с поклонниками и просуществовать на сцене вне жестких рамок спектакля он готов и хочет, - отметили организаторы мероприятия.

Творческий вечер пройдет в Воронежском концертном зале 14 ноября в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU