400 тысяч рублей морального вреда отсудил воронежец после ДТП со служебным автомобилем
400 тысяч рублей задолжала воронежцу фирма, занимающаяся установкой пластиковых окон. И дело тут вовсе не в качестве проведенных работ. Дело в том, что мужчина угодил в аварию со служебным автомобилем. Он получил травмы, лишился своей машины и заодно "понес нравственные и моральные страдания", как решили в суде. Как раз в качестве компенсации морального вреда и предназначалась вышеназванная сумма.
Однако платить фирма не спешила. За дело взялись судебные приставы Левобережного районного отдела. В адрес организации-должника направили постановление о возбуждении исполнительного производства.
- Не дожидаясь обращения взыскания на денежные средства и иное имущество организации, а также дополнительного исполнительского сбора (7% от суммы долга), руководство компании приняло решение о полном погашении суммы долга перед взыскателем, - сообщают в пресс-службы УФССП по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU