400 тысяч рублей морального вреда отсудил воронежец после ДТП со служебным автомобилем

СЕГОДНЯ 21:03 2019-10-14T21:03:38+03:00

Фирма не спешила расставаться с деньгами, пока в ее адрес не направили письмо от судебных приставов

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400 тысяч рублей задолжала воронежцу фирма, занимающаяся установкой пластиковых окон. И дело тут вовсе не в качестве проведенных работ. Дело в том, что мужчина угодил в аварию со служебным автомобилем. Он получил травмы, лишился своей машины и заодно "понес нравственные и моральные страдания", как решили в суде. Как раз в качестве компенсации морального вреда и предназначалась вышеназванная сумма.

Однако платить фирма не спешила. За дело взялись судебные приставы Левобережного районного отдела. В адрес организации-должника направили постановление о возбуждении исполнительного производства.

- Не дожидаясь обращения взыскания на денежные средства и иное имущество организации, а также дополнительного исполнительского сбора (7% от суммы долга), руководство компании приняло решение о полном погашении суммы долга перед взыскателем, - сообщают в пресс-службы УФССП по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU