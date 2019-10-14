Зимой из Воронежа можно будет летать в Калининград
Однако некоторые рейсы станут отправляться в другое время
Самый западный город России ждет гостей из Воронежа.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Авиакомпания «РусЛайн» продолжит свою полетную программу из Воронежа в Калининград в зимнем сезоне. Изменится лишь день вылета и время в расписании. Об этом сообщили в воронежской воздушной гавани.
Переход на зимнюю сетку произойдет 28 октября. Если сейчас рейсы выполняются по понедельникам и четвергам, то с этой даты самолеты будут летать по понедельникам и пятницам.
Отправление из Воронежа намечено на 00.50, прибытие в Калининград планируется в 2.05 по местному времени. Обратный рейс будет стартовать в 2.40 и возвращаться в Воронеж в 5.45.
ИСТОЧНИК KP.RU