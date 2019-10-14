В Воронеже медики спасли мужчину с кровотечением с помощью дрели

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-14T17:29:44+03:00

С начала текущего года это вторая по счету подобная процедура. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

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Вечером 4 октября на пульт дежурного станции скорой помощи поступил вызов: 33-летний мужчина жаловался на сильную боль в животе. У воронежца открылось сильное желудочно-кишечное кровотечение, сопровождающееся геморрагическим шоком. Из-за большой кровопотери произошло резкое падение артериального давления.

В течение 15 минут на место приехала бригада медиков. Но ввести препарат в вену было невозможно, поэтому фельдшер, оценив ситуацию, принял решение установить катетер для капельницы через кость. Для этого использовалась специальная медицинская дрель с одноразовыми иглами. В этом году для фельдшеров скорой помощи были закуплены наборы для такого вида вливаний и в ближайшее время ими будут оснащены все бригады.

- При критических состояниях пациента - шок, кома, клиническая смерть - необходима незамедлительная медикаментозная и инфузионная терапия. Но бывают случаи, когда ввести лекарство стандартным способом - через вену - невозможно, - рассказывает заместитель главного врача по организационно-методической работе станции скорой медицинской помощи Андрей Окуневский. - Тогда используется внутрикостный метод, который позволяет буквально за 30 секунд обеспечить доступ для ускоренного введения лекарственных препаратов. Согласно новым квалификационным требованиям Минздрава не только врачи, но и фельдшеры скорых должны уметь оказывать подобную помощь.

В прошлом году для оказания экстренной помощи воронежские медики использовали внутрикостный доступ дважды. С начала текущего года это также вторая по счету подобная процедура.

ИСТОЧНИК KP.RU