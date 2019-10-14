В Воронеже в Михайловском кадетском корпусе в крупе нашли насекомых

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-14T17:20:41+03:00

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Сотрудники прокуратуры Советского района провели проверку того, как организовано питание детей в образовательных учреждений. В трех из них обнаружили грубые нарушения.

- Особенно серьезные – в Михайловском кадетском корпусе, - рассказала Наталья Дедова, помощник прокурора Советского района. - Там в кладовой в крупе обнаружили насекомых и их личинок. Что неудивительно – на мешках имелись повреждения и надрывы упаковок. Кроме того, были случаи, когда животноводческую продукцию повторно замораживали. А этикетки на вскрытой продукции прикрепляли металлическими скобами, которые могли попасть в еду. В детских садах №№ 3 и 134 также обнаружили нарушение целостности упаковок и температурного режима при хранении продуктов. За эти безобразия оштрафовали трех должностных лиц. По четыре тысячи рублей заплатили заместитель директора по административно-хозяйственной части кадетского корпуса и заведующие двумя детсадами. К счастью, все эти нарушения не привели к заболеваниям малышей и кадетов.

ИСТОЧНИК KP.RU