Битва роботов и взлом сейфа ждут участников «РИФ-Воронеж»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-14T17:10:57+03:00

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Два дня, семь тематических потоков, почти 130 спикеров и более 80 часов практической информации без воды и рекламы – такова деловая программа фестиваля интернет-технологий «РИФ-Воронеж». Он состоится в пятницу и субботу, 18 и 19 октября, на площадке ExpoEventHall.

Вот главные тематические потоки: диджитал, технологии и диджитал дизайн 2019-2020; интернет-маркетинг; социальные медиа; электронная коммерция; дизайн; мобильные технологии; разработка; государство и общество; бизнес; работа в IT. Как рассказывают организаторы, в программе - не только доклады и лекции, но интерактивные практические форматы: хакатон, мастер-класс, воркшоп, шоукейс.

Гостей также ждут десятки разноплановых конкурсов, розыгрышей, в том числе чемпионат по винтажным видеоиграм, квест со взломом сейфа с помощью навыков программирования, профилактический осмотр на наличие IT-хворей, битва роботов, баттл на лазерных пушках, VR-очки, IT-квиз.

Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте rifvrn.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU