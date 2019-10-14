В Воронеже из-за порыва на теплотрассе разобрали новую детскую площадку
Читатели из дома №20 по улице Плехановской сообщили в редакцию «Комсомольской правды» о том, что у них во дворе рабочие сломали совершенно новую детскую площадку и демонтировали ограждение.
- Благоустройство территории по муниципальной программе завершилось только что. Мы не успели нарадоваться на новые качели, ограждение, дорожки, как пришли рабочие и взрыли все из-за ремонта теплотрассы. Как так можно?! – возмутилась Любовь Стребкова, жительница дома.
По словам Любови Григорьевны, раскопав траншею, рабочие пропали на несколько дней. Кстати, отопления в доме до сих пор нет.
Мы выяснили в мэрии причины ремонта. Оказалось, что работы на теплотрассе внеплановые, для устранения порыва, который произошел во время пуска отопления.
- Срок окончания ремонта – 15 октября, - рассказали в пресс-службе мэрии. – После этого подрядчик обязан вернуть на место все разрушенные элементы благоустройства. Если позволит погода, то уже этой осенью.
В случае неисполнения рабочими обязанности по восстановлению благоустройства горожанам посоветовали обращаться в управу Центрального района или в электронную приемную на сайте мэрии. Но не раньше весны.
ИСТОЧНИК KP.RU