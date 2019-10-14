2019-10-14T16:19:30+03:00
Общество

В Воронеже из-за порыва на теплотрассе разобрали новую детскую площадку

Благоустройство двора на улице Плехановской провели только этим летом
Елена ФЕДЯШЕВА
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Так сейчас выглядит "благоустройство" двораТак сейчас выглядит "благоустройство" двораФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Читатели из дома №20 по улице Плехановской сообщили в редакцию «Комсомольской правды» о том, что у них во дворе рабочие сломали совершенно новую детскую площадку и демонтировали ограждение.

- Благоустройство территории по муниципальной программе завершилось только что. Мы не успели нарадоваться на новые качели, ограждение, дорожки, как пришли рабочие и взрыли все из-за ремонта теплотрассы. Как так можно?! – возмутилась Любовь Стребкова, жительница дома.

По словам Любови Григорьевны, раскопав траншею, рабочие пропали на несколько дней. Кстати, отопления в доме до сих пор нет.

Мы выяснили в мэрии причины ремонта. Оказалось, что работы на теплотрассе внеплановые, для устранения порыва, который произошел во время пуска отопления.

- Срок окончания ремонта – 15 октября, - рассказали в пресс-службе мэрии. – После этого подрядчик обязан вернуть на место все разрушенные элементы благоустройства. Если позволит погода, то уже этой осенью.

В случае неисполнения рабочими обязанности по восстановлению благоустройства горожанам посоветовали обращаться в управу Центрального района или в электронную приемную на сайте мэрии. Но не раньше весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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