2019-10-14T15:56:44+03:00
Общество

В Воронеже готовятся поставить новогоднюю елку

На ее сборку потратят 1,83 млн рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Аукцион на установку новогодней елки на главной воронежской площади появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает "Воронежгорсвет".

Подрядчику предстоит забрать "дерево" со склада, собрать его, украсить игрушками (их больше трех тысяч штук) и гирляндами. Эти работы предстоит выполнить до 20 декабря. 23 декабря нужно будет зажечь иллюминацию. Тот же подрядчик будет отвечать за демонтаж украшения. 19 января предстоит вернуть все на склад.

Максимальная цена контракта - 1,83 млн рублей. Подрядчика выберут 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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