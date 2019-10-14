2019-10-14T15:34:00+03:00
Общество

На рекультивацию пяти свалок в Воронежской области потратят 24,3 миллиона рублей

А всего в планах на пять лет ликвидация 24 мест несанкционированного сбора мусора
Елена ФЕДЯШЕВА
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До 2024 года в Воронежской области рекультивируют 24 несанкционированные свалки, общей площадью более 80 гектаров. Финансирование из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» составит 273,93 миллиона рублей.

Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации на рекультивацию пяти свалок в Бобровском, Поворинском, Грибановском, Рамонском районах и на улице Землячки в Воронеже. Заключили контракты с подрядчиками на сумму 24,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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