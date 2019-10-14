2019-10-14T15:17:57+03:00
Общество

В Воронежской области появится 1,7 гектаров леса

В регионе стартовала осенняя лесовосстановительная кампания
Юлия ДИДЕНКО
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В семи лесничествах области предстоит посадить и дополнить 148 гектаров леса.В семи лесничествах области предстоит посадить и дополнить 148 гектаров леса.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области стартовала осенняя лесовосстановительная кампания. До конца года на территории региона появится еще 1,7 гектаров леса. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления лесного хозяйства в понедельник, 14 октября.

В семи лесничествах области предстоит посадить и дополнить 148 гектаров леса. Сейчас работы ведутся в Давыдовском, Теллермановском, Семилукском и Новоусманском.

В этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» работы проходят на площади 1725 гектаров. Только в апреле-мае в ходе весенней лесокультурной кампании посадили 1577 гектаров или 91% годового плана.

Лесовосстановление – основной блок проекта, который реализуется в области в период с 2019 по 2024 годы. К концу пятилетия объемы лесовосстановления возрастут с 1,5 тысяч гектаров на старте до 2,3 тысяч гектаров

ИСТОЧНИК KP.RU

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