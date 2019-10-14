В Воронеже жильцы многоэтажки переплатили за электричество 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-14T14:55:52+03:00

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В Воронеже жильцы дома № 7 по Московскому проспекту обратились в Госжилинспекцию с жалобой на управляющую компанию. В своих квитанциях местные жители обнаружили завышенную плату за электроэнергию.

Управляющую компанию «РЭП-101» заставили провести перерасчет. Выяснилось, что два года горожане действительно переплачивали за электроэнергию на общедомовые нужды. Общая сумма перерасчета составила более 70 тысяч рублей. Деньги воронежцам вернули в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU