В Воронежской области мужчина до смерти избил гостя за отказ покинуть дом

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-14T14:38:50+03:00

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В Воронежской области будут судить за жестокое избиение знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 14 сентября.

Инцидент произошел 15 сентября. В квартире дома, расположенного в населенном пункте Военный городок города Богучара. Четверо местных жителей выпивали. После застолья один из них ушел спать в комнату. Но хозяин был против и попросил двух оставшихся выпроводить его из квартиры. На просьбы 47-летний мужчина ответил отказом, тогда 27-летний знакомый жестоко избил его. После этого он сбежал. А потерпевший скончался от полученных травм.

На предварительном следствии мужчина признал свою вину. Его заключили под стражу. Уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU