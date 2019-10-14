Воронежцы уже купили больше 10 тысяч билетов на Маршакфест

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-14T15:09:48+03:00

В этом году бюджет детского театрального фестиваля составит 20,1 миллиона рублей

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Финансирование Детского театрального фестиваля МАРШАК в этом году составит 20,1 миллиона рублей, что на 1,2 миллиона больше бюджета 2018 года, сообщили в правительстве Воронежской области.

Напомним, в программе 19 спектаклей коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Ростова-на – Дону и Воронежа. Воронежский ТЮЗ представит две премьеры в обновленном оборудовании из средств, полученных по направлению «Театр -детям» проекта «Культура малой родины». В фестивальную программу также вошли постановки коллективов из Бельгии и Израиля.

- В рамках Пятого фестиваля МАРШАК акцент сделан на образовательной программе, - рассказала Мария Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области. – Это детское жюри, обсуждение со зрителями просмотренных спектаклей, мастер-классы по бельгийскому танцу и «театру в коробке».

По прогнозам департамента культуры, мероприятия Маршакфеста посетят около 13 тысяч зрителей. Будут задействованы все театральные сцены города: Воронежский концертный зал, театр драмы, ТОБ, ТЮЗ. 1144 билета на спектакли фестиваля выделят для ребят-сирот и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- По состоянию на 11 октября продано уже больше 10 тысяч билетов, что составляет 78%, - отметила Мазур.

ИСТОЧНИК KP.RU