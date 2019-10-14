2019-10-14T15:02:56+03:00
Общество

Воронежцы переживают за судьбу разрушающейся усадьбы помещиков Соколовых

Аварийные деревянные конструкции могут не пережить наступающей зимы
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта ОНФ в Воронежской области.Фото: с сайта ОНФ в Воронежской области.
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Воронежцы переживают за судьбу усадьбы помещиков Соколовых в Никольском, где гостил Станиславский. Местные жители обратились за помощью к активистам, так как аварийные деревянные конструкции могут не пережить наступающей зимы.

Деревянная усадьба является объектом культурного наследия регионального значения. Она построена в стиле классицизма в 1894 году. Основателями, Константин и Зинаида Соколовы, создали в поселке первый в России крестьянский драматический театр, в котором проходили спектакли.

Сейчас там проводят экскурсии и даже дают представления во время областного фестиваля любительских театров. К усадебному комплексу относятся еще несколько зданий. Некоторые уже разрушены. Например, уже не подлежит восстановлению корпус для прислуги.

Жители Никольского опасаются, что такая же судьба постигнет главный музейный дом. Три года назад в нем провалился потолок. Власти устранили дефект, но усадьба продолжает разрушаться. Прошлой зимой в ней обрушились деревянные конструкции в центре кровли.

- Образовался провал, неравнодушные жители поселка и работники сельского дома культуры попытались остановить его расширение с помощью самодельных подпорок. Очевидно, что следующую зиму аварийная кровля не переживет и рухнет на дом под тяжестью снега, - рассказали обеспокоенные люди.

Активисты ОНФ обратились в правительство Воронежской области и администрацию Верхнехавского района с просьбой как можно быстрее отремонтировать кровлю усадьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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