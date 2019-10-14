2019-10-14T16:15:54+03:00
Общество

Воронежская красавица поборется за титул «Мисс Офис – 2019» и два миллиона рублей

Екатерина Яньшина представит столицу Черноземья в Москве
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта конкурса.Фото: с сайта конкурса.
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Екатерина Яньшина прошла в финал десятого юбилейного сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2019». Воронежская красавица поборется за два миллиона рублей и корону победительницы на заключительном этапе в Москве.

По итогам интернет-голосования из 123 полуфиналисток в финал прошли 30 девушек из России и ближнего зарубежья. В их числе и Екатерина Яньшина из Воронежа. Екатерина специалист по внутренним коммуникациям ПАО «Ростелеком».

- Сейчас меня переполняют эмоции! Проделана большая работа, которой я очень горжусь. Ведь, чтобы попасть в финал было мало пройти кастинг, самым важным и ответственным этапом стало интернет-голосование. Голосование - это своеобразная проверка деловых качеств участниц. В течении 21-го дня каждая из претенденток на финал планировала свою pr-кампанию и способы агитации. Например, моя агитация заключалась в общении со СМИ, информационных рассылках в своей компании на уровне региона и филиала, продвижении информации о конкурсе в соцсетях, распространении листовок на улицах с призывом голосовать! Это дало свои плоды и сейчас я счастлива, - поделилась своими впечатлениями с «Комсомолкой» Екатерина.

Кроме того, что Екатерина является корпоративным журналистом компании, она активно занимается различными мероприятиями внутри организации. А в свободное время увлекается кроссфитом, катается на сноуборде и играет на фортепиано. В планах у девушки развитие своего YouTube-канала.

- Конкурс покорил меня с первого взгляда тем, что это соревнование не красивых лиц и фигур, а прежде всего профессионалов, сочетающих в себе ум, красоту и талант. Он уникален и не имеет аналогов, популяризуя образ современной успешной женщины в массы. И поэтому мне непременно захотелось стать частью этого события! Надеюсь. что корона окажется «Мисс-офис-2019» окажется в Воронеже, - говорит Екатерина.

Финал состоится 23 ноября 2019 года в столице во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Оценивать девушек будет компетентное жюри, председателем которого выступит российский художник-модельер Валентин Юдашкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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