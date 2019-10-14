2019-10-14T13:04:06+03:00
Звезды

Воронежский дизайнер вдохновилась картинами художника-земляка

Татьяна Сулимина создала коллекцию по мотивам творчества
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Татьяна Сулимина.Татьяна Сулимина.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 октября на пятой Luxury New Fashion Night воронежский дизайнер Татьяна Сулимина представит новую коллекцию. На «Разговор со шляпой» модельера вдохновила история жизни известного воронежского художника Александра Бучкури и его супруги Вассы.

- Цветовая гамма коллекции повторяет колористику одной из картин Бучкури. А главным аксессуаром коллекции стала шляпа «федора», столь актуальная в моде сейчас, - ее упоминает в своем рассказе очевидец, который последним видел художника. Этот аксессуар превращается в разговор Вассы с супругом. Таинственная история исчезновения наследия Бучкури легла в основу подачи образов в показе. Тайна будет ходить по подиуму! - поделилась Татьяна Сулимина с «Комсомолкой». Образы пропитаны духом художественной богемы - струящиеся текстуры и полупрозрачные материалы, умеренный блеск и нестандартное использование тканей, накидки, стиль oversize.

Дефиле пройдет в Marriott 18 октября в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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