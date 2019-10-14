В Воронеже пенсионерку спасли от мошенников охранники торгового центра

СЕГОДНЯ 12:44 2019-10-14T12:53:25+03:00

Мошенники даже вызвали для пенсионерки такси, но обокрасть ее не смогли. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Обманщики утверждали, что внук женщины попал в ДТП и требовали 150 тысяч

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В Воронеже в полицию обратилась 80-летняя жительница Коминтерновского района. Она рассказала, что чуть не стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 14 октября.

Женщина пояснила, что ночью ей позвонили неизвестные и сказали, что ее внук совершил ДТП. Они потребовали 130 тысяч для непривлечения его к ответственности. Пенсионерке мошенники вызвали такси. Машина привезла ее к месту передачи денег - парковку торгового центра. Но, к счастью, из здания вышли охранники, и преступники не смогли завершить дело. Они сбежали.

- В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс оперативно - розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к его совершению, - прокомментировали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано два факта мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU