2019-10-14T12:29:32+03:00
Общество

Воронежское село Хренище уступило Мошонкам

Воронежский населенный пункт не попал в финал конкурса на самое смешное название
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено организаторами конкурса.Фото: предоставлено организаторами конкурса.
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Воронежское село Хренище не прошло в финал конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». Наш населенный пункт уступил Мошонкам из Калужской области.

За Мошонки отдали 7370 голосов, а вот за Хренище - 3 352. Впереди еще четыре отборочные десятки и финал. Седьмое голосование стартует 14 октября

Напомним, конкурс проводит российский сервис путешествий Туту.ру. В финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), а теперь еще и Мошонки (Калужская область).

ИСТОЧНИК KP.RU

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