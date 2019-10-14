Пьяный участковый, устроивший ДТП с пострадавшими в Воронежской области, будет уволен
По итогам служебной проверки будет уволен сотрудник полиции, которого обвиняют в ДТП с двумя пострадавшими девушками 20 и 13 лет. Напомним, 11 октября в районе автовокзала пгт Анна примерно в 20:45 водитель «Шевроле Авео» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114».
По словам очевидцев аварии, за рулем «Шевроле» был местный участковый. Мужчину также сняли на видео, при этом его состояние явно вызывало вопросы. Вместе с тем, в пресс-службе регионального ГУ МВД нам вначале сообщили, что, по предварительным данным, за рулем мог быть 30-летний брат участкового.
Однако 14 октября в пресс-службе областного управления подтвердили, что именно участковый был за рулем иномарки. Как и говорили очевидцы, полицейский оказался пьян.
- Участковый будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, кроме того к дисциплинарной ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель, не обеспечивший дорожную воспитательную работу с подчиненным, - подчеркнули в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU