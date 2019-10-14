В Воронеже из-за шума на 30 суток приостановили загрузку в магазине «Пивоварня»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-14T10:47:45+03:00

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В Воронеже из-за шума приостановили загрузку продуктов в магазине «Пивоварня» на улице Корейской, 6б. Ограничения продлятся 30 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 14 октября.

С жалобой на шум в Роспотребнадор обратились местные жители. На торговую организацию возбудили административное расследование. В квартире заявителя специалисты провели замеры уровней звукового давления при загрузке пищевых продуктов.

По результатам лабораторных испытаний выяснилось, что уровни звукового давления в жилых комнатах квартир не соответствуют требованиям п. 1 ст. 23 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ (в ред. ФЗ-№232 от 26.07.2019г.), п.6.1 раздел 6 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Нарушения допустили из-за отсутствия должного контроля со стороны индивидуального предпринимателя. Сотрудник Управления направил материалы дела в Советский райсуд. Судья вынес решение об административном приостановлении загрузки в организации торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU