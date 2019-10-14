В Воронежской области стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 4.3% за год

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-14T09:52:25+03:00

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В Воронежской области за год на 4.3% снизилась стоимость аренды однокомнатной квартиры. В третьем квартале 2019 года она составила около 8 500 рублей. Об этом сообщили аналитики популярного сайта объявлений.

Однокомнатные квартиры составляют 64% в структуре спроса на долгосрочную аренду по всей России и 50% - в структуре предложения. Самые дорогие из них традиционно расположены в Москве (36 700 рублей, рост цены на 6,4% к прошлому году) и Санкт-Петербурге (24 700 рублей, рост на 11%). А вот самыми дешевыми будут однушки в Воронежской области и в Башкортостане.

Также в Воронежской области в третьем квартале снизилась и цена аренды двухкомнатных квартир. Они стали дешевле на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь в среднем местные жители заплатят за нее 11 100 рублей. А вот средняя стоимость аренды трехкомнатного жилья выросла на 21,5% за год - 27 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU