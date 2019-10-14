Воронежцев ждет по-летнему теплая и солнечная рабочая неделя

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-14T08:44:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеж на неделю вернется лето. Теплую погоду принес антициклон с юго-запада. Столбик термометра поднимется аж до +19 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Так, в понедельник, 14 октября, днем температура воздуха поднимется до +18 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4 м/c.

В ночь на вторник, 15 октября, столбик термометра опустится лишь до +11 градусов. А вот день будет самым теплым на этой неделе. Температура воздуха составит +19 градусов. Ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер западный 4 м/с.

В среду, 16 октября, ночью будет чуть прохладней. Воздух прогреется только до +7 градусов. А вот днем будет +16 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В ночь на четверг, 17 октября, похолодает до +6 градусов. Днем столбик термометра снова поднимется до отметки +18 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4 м/c.

В пятницу, 18 октября, ночью будет +8 градусов. А днем воздух прогреется до +17 градусов. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3 м/с.

Уже в субботу может пойти дождь. Так что успейте согреться за эти пять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU