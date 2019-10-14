2019-10-14T08:44:38+03:00
Общество

Воронежцев ждет по-летнему теплая и солнечная рабочая неделя

Температура воздуха днем прогреется до +19 градусов
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Самым теплым днем будет вторник.Самым теплым днем будет вторник.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронеж на неделю вернется лето. Теплую погоду принес антициклон с юго-запада. Столбик термометра поднимется аж до +19 градусов. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Так, в понедельник, 14 октября, днем температура воздуха поднимется до +18 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4 м/c.

В ночь на вторник, 15 октября, столбик термометра опустится лишь до +11 градусов. А вот день будет самым теплым на этой неделе. Температура воздуха составит +19 градусов. Ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер западный 4 м/с.

В среду, 16 октября, ночью будет чуть прохладней. Воздух прогреется только до +7 градусов. А вот днем будет +16 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3 м/с.

В ночь на четверг, 17 октября, похолодает до +6 градусов. Днем столбик термометра снова поднимется до отметки +18 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4 м/c.

В пятницу, 18 октября, ночью будет +8 градусов. А днем воздух прогреется до +17 градусов. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3 м/с.

Уже в субботу может пойти дождь. Так что успейте согреться за эти пять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Войну глазами детей Воронежа и Ленинграда показали в кукольном театре
Мерси боку, Лара: мировая звезда Фабиан собрала в Воронеже более 1500 зрителей
Воронежская гимнастка завоевала бронзу чемпионата мира в вольных упражнениях
Воронежцев просят помочь найти самые проблемные пешеходные переходы города
Появилось видео шокирующей аварии с машиной скорой помощи под Воронежем
В Воронеже с необычной выставки некто украл несколько картин
В Воронеже на Ворошилова после массового ДТП перевернулась иномарка
Воронежский «Буран» вырвал победу в овертайме у «Нефтяника»
В центре Воронежа старый тополь упал на крышу дома
После столкновения маршруток в Воронеже пассажирам пришлось отправиться в больницу
В Воронеже 86-летняя пенсионерка отдала все накопления, чтобы вылечить здоровую внучку
Участкового в Воронежской области обвиняют в ДТП с двумя пострадавшими
На пожаре в Воронежской области обнаружили тело женщины
В Воронежской области автомобиль врезался в дерево: госпитализировано четыре человека
Под Воронежем в перевозившую пациента машину скорой помощи влетел «Рено»
Воронежский «Факел» уступил с минимальным счетом «Нефтехимику»
Большинство опрошенных автомобилистов назвали цену платных парковок чересчур высокой
Щенок, выброшенный с шестого этажа в Воронеже, пережил клиническую смерть
В Воронежской области схватили двоих "закладчиков"
Эксперты выяснили, чего боятся воронежцы
Нетрезвый парень залез в квартиру воронежца, чтобы поспать
Жительница Воронежа отказалась дать незнакомцу на выпивку и лишилась золотой цепочки
Воронежец удивил наставников шоу "Голос"
Спасатели предупредили воронежцев о мощных порывах ветра
Мошенник запугал жительницу Воронежской области другими мошенниками
Девушку, погибшую на воронежской трассе, не могут опознать больше суток