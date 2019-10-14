2019-10-14T01:27:47+03:00
Звезды

Мерси боку, Лара: мировая звезда Фабиан собрала в Воронеже более 1500 зрителей

Артистка впервые выступила в столице Черноземья
Ярослав ИВАНОВ
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фото Кирилл Бобкин, Event-Hallфото Кирилл Бобкин, Event-Hall
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Волшебный голос и стиль во всем. 12 октября свою красоту и творчество воронежцам подарила несравненная Лара Фабиан. Западная звезда впервые выступила в столице Черноземья и собрала аншлаг в Event-Hall.

Обладательница эталонного лирического сопрано привезла поклонникам программу 50 World Tour, посвященную 50-летию, которое певица отметит в следующем году. Свои лучшие композиции артистка перемежала рассказами о семье, отце-музыканте, который разглядел в ней талант в 5 лет и выступал с ней вместе в начале карьеры, о том, как попала на Евровидение (артистка заняла в 1988 году четвертое место на конкурсе, выступая за Люксембург), а также о любви и ненависти.

фото Кирилл Бобкин, Event-Hall

фото Кирилл Бобкин, Event-Hall

Проникновенно Лара Фабиан исполнила хит из репертуара Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон". Эту песню артистка поет с 2010 года, когда стала сотрудничать с композитором Игорем Крутым, записав с ним альбом «Мадемуазель Живаго».

Напоследок Лара Фабиан подарила воронежцам Je t'aime, пробрав публику до мурашек. Артистку завали цветами.

- Невероятная! – делились впечатлением от концерта выходящие зрители. – Это стоило послушать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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