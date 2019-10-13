Воронежцев просят помочь найти самые проблемные пешеходные переходы города

СЕГОДНЯ 20:46 2019-10-13T20:46:09+03:00

Заполнять анкету долго не придется - описать все можно буквально за несколько минут

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Активисты общественного движения «Город и транспорт» решили собрать данные о недостатках существующих пешеходных переходов Воронежа. С помощью горожан общественники пытаются выявить самые проблемные места и направить в управы районов обращения о необходимости приведения этих переходов в порядок.

- Если вам есть на что обратить наше внимание, пожалуйста, заполняйте форму до 20 октября. После 20 октября мы начнём систематизировать полученные данные и отправим обращения, - отмечают активисты.

Заполнять долго анкету не придется. Там нужно отметить только адрес перехода, а также описать существующие недостатки. Для наглядности было бы лучше прикрепить его фотографию. Быть может, так вы сможете улучшить жизнь, если не в городе в целом, то хотя бы в своей микрорайоне?

ИСТОЧНИК KP.RU