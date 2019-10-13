2019-10-13T18:04:08+03:00
Общество

В Воронеже с необычной выставки некто украл несколько картин

Экспозицию посетило около 50 человек, но кто осмелился забрать с собой сувенир?
Олег ИВАНОВ
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Так были показаны работыТак были показаны работыФото: СОЦСЕТИ
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Восемь воронежских художников, объединенные мастерской «Дай пять», представили свои работы в выставку «Без_названия». 12 октября с 20:00 в доме №52 на улице Пятницкого прошла очередная необычная экскурсия по экспозиции, которую посетило около 50 человек. Вход был свободный.

При этом работы были представлены прямо на стенах лестничных пролетов, то есть доступ к ним, к сожалению, был у многих. И если кого-то такая близость с искусством вдохновляет на свершения, то есть и те, кто просто пользуется таким добродушием. Так, некто, вероятно, один из посетителей, забрал с выставки несколько работ, что называется, для себя.

- Во время заключающей экскурсии выставки «Без_названия», были украдены две работы Миши Добровольского. Впервые сталкиваемся с таким свинством. Воронежу хочешь привнести новые актуальные форматы показа искусства, в разных непривычных выставочных локациях, но не все видимо к этому готовы. После подобных случаев хочется забить на все, зачем стараться для тех, кто твои старания даже не ценит, - прокомментировал ситуацию воронежский художник Ян Посадский.

Теперь организаторы просят связаться с ними в социальных сетях тех, кто что-либо знает о пропаже, или тех, у кого вдруг появится совесть.

Напомним, в 2017 году самые «заинтересованные» зрители унесли с собой маски персонажей спектакля «Потерянные колеса времени». А ведь уличный театр Serious Clowns должен был участвовать в параде в этих масках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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