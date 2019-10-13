2019-10-13T16:45:23+03:00
Происшествия

В Воронеже на Ворошилова после массового ДТП перевернулась иномарка

В итоге госпитализировано четыре человека
Олег ИВАНОВ
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Инспекторам предстоит провести проверкуИнспекторам предстоит провести проверкуФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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13 октября в 11.33 на улице Ворошилова произошло столкновение четырех машин. По предварительным данным, 51-летний водитель «Хендай Туссан» врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль той же марки под управлением 36-летнего воронежца.

После чего первую корейскую иномарку вынесло на полосу встречного движения прямиком в «Рено Сандеро», за рулем которого был 36-летний местный житель. В результате французская машина отлетела в четвертый автомобиль «Хендай Сантафе», которым управлял 66-летний воронежец. Более того, после этого «Рено» перевернулся на крышу.

- В результате ДТП доставлены в медицинское учреждение 51-летний водитель автомобиля «Хендай Туссан» и его 61-летний пассажир, а также водитель «Рено» и его 44-летняя пассажирка. Сотрудники полиции проводят проверку, - уточнили в региональном ГУ МВД.

Серьезно пострадали и люди, и автомобили Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Серьезно пострадали и люди, и автомобилиФото: ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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