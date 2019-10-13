В центре Воронежа старый тополь упал на крышу дома

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-13T14:48:59+03:00

Тополь мог упасть и в обратную сторону - на машины местных жителей или на тротуар Фото: Максим ГОРОХОВ

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Спасатели не даром предупреждали, что 12 и 13 октября в Воронеже и местами по области ожидаются мощные порывы ветра. Скорость его внушительная: 15-18 м/с. Так, минувшей ночью непогоду не пережил старый тополь на улице Фридриха Энгельса, он упал на крышу дома №30б.

По словам местных жителей, она и так текла - только успевали тазики подставлять. Дом-то 1957 года постройки. Но теперь воронежцы боятся, что, наверное, еще сильней лить будет. Шифер серьезно пострадал. Дом - одноподъездный, всего на восемь квартир.

Спасатели впрочем быстро справились со старым и трухлявым деревом. Его подпилили и с помощью крана спустили с крыши. В прошлом году здесь же, только со стороны подъезда, упала липа, она была значительно моложе, но тоже не выдержала порывов ветра. В тот раз крыша тоже потекла, теперь местные жители надеются, что им проведут ремонт, ведь впереди дождливые дни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/737537" frameborder="0"></iframe> Дерево упало в Воронеже на дом.Максим ГОРОХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU