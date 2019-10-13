2019-10-13T14:48:59+03:00
Происшествия

В центре Воронежа старый тополь упал на крышу дома

Благо, никто из людей не пострадал
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Тополь мог упасть и в обратную сторону - на машины местных жителей или на тротуарТополь мог упасть и в обратную сторону - на машины местных жителей или на тротуарФото: Максим ГОРОХОВ
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Спасатели не даром предупреждали, что 12 и 13 октября в Воронеже и местами по области ожидаются мощные порывы ветра. Скорость его внушительная: 15-18 м/с. Так, минувшей ночью непогоду не пережил старый тополь на улице Фридриха Энгельса, он упал на крышу дома №30б.

По словам местных жителей, она и так текла - только успевали тазики подставлять. Дом-то 1957 года постройки. Но теперь воронежцы боятся, что, наверное, еще сильней лить будет. Шифер серьезно пострадал. Дом - одноподъездный, всего на восемь квартир.

Спасатели впрочем быстро справились со старым и трухлявым деревом. Его подпилили и с помощью крана спустили с крыши. В прошлом году здесь же, только со стороны подъезда, упала липа, она была значительно моложе, но тоже не выдержала порывов ветра. В тот раз крыша тоже потекла, теперь местные жители надеются, что им проведут ремонт, ведь впереди дождливые дни.

Дерево упало в Воронеже на дом.Максим ГОРОХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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