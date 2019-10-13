2019-10-13T14:03:16+03:00
Происшествия

После столкновения маршруток в Воронеже пассажирам пришлось отправиться в больницу

Вероятно, водители устроили очередные гонки по городу
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В медучреждении пассажирам оказали помощьВ медучреждении пассажирам оказали помощьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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12 октября примерно в 13:20 неподалеку от остановки «Центральный автовокзал» столкнулись два маршрутных «ПАЗа». Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию до своего коллеги.

За рулем автобуса маршрута №57 был 30-летний воронежец, по предварительной информации, именно он совершил неудачный маневр и влетел в 105-ую маршрутку, которой управлял 48-летний мужчина. Инспекторам предстоит установить все обстоятельства аварии и выяснить, были ли это очередные гонки.

В результате ДДТП пострадала 58-летняя женщина, пассажир автобуса №105. Также за помощью обратилась 66-летняя местная жительница - она ехала в 57-ом автобусе. Обе женщины получили телесные повреждения. В медучреждении им оказали помощь - после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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